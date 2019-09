Motociclista entra contromano in autostrada, poi fugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Percorre l'autostrada A24 nel tratto Carsoli-Vicovaro in contromano, in direzione Roma: è successo ieri mattina, protagonista un motociclista che é poi riuscito a far perdere le proprie tracce. Sono stati alcuni automobilisti a segnalare la presenza del motociclista al Centro operativo autostradale che ha inviato sul posto una pattuglia. Ieri mattina un motociclista ha percorso diversi chilometri contromano in autostrada e poi è fuggito. La polizia stradale della sottosezione di Carsoli prontamente intervenuta ha acquisito le immagini per individuare l’uomo che ha creato panico tra gli automobilisti nel tratto Carsoli-Vicovaro.l grave episodio ha creato panico tra gli automobilisti che quando hanno notato la moto che viaggiava contromano hanno segnalato il fatto ai centralini delle forze dell’ordine. Molte segnalazioni sono arrivate anche sui social per avvertire gli altri automobilisti che viaggiavano sull’A24 della pericolosità del fatto. Sembra che il responsabile che ha fatto perdere le tracce sia stato individuato tramite una automobilista che è riuscito a prendere il numero della targa della moto.