Un uomo di 57 anni è deceduto in serata in un incidente stradale accaduto a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, lungo la strada provinciale 151. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo, che era alla guida di una moto si è scontrato frontalmente con un'auto. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 58enne, ma non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



Ultimo aggiornamento: 21:47

