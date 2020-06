Dramma a Pescara dove un giovane di appena 28 anni, Emanuele Di Persio, è morto improvvisamente. Il giovane ha accusato un malore, ma una volta arrivato in ospedale non c'è stato nulla da fare. A dare la triste notizia è stato ieri, su facebook, il padre Pino, presidente del circolo nautico Porto antico Pescara. «Aveva solo 28 anni e tante aspettative», scrive l'uomo distrutto dal dolore, poi spiega che da poco il ragazzo aveva concluso gli studi in Filosofia «ed era entusiasta di collaborare attivamente nelle attività del circolo nautico, di cui era anche socio fondatore. Lascia in me un vuoto incolmabile». Oltre al papà Pino, il giovane lascia la mamma Barbara, il fratello Alessio, la compagna Carola e il nonno Carmine. I funerali si svolgeranno martedì, alle 16, nella Cattedrale di San Cetteo. © RIPRODUZIONE RISERVATA