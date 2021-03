22 Marzo 2021

di Mila Cantagallo

(Lettura 2 minuti)







Era uno dei “ragazzi di piazza Duca”, che tra gli anni ’60 e ’80 animavano il quartiere con le loro amicizie fraterne, i giochi, gli scherzi e il torneo di calcio sulla spiaggia Los Petos Scalzos, diventato un cult della Pescara gioiosa di mezzo secolo fa, quando le comitive erano il coagulo naturale delle generazioni e la spiaggia punteggiata dagli stabilimenti rappresentava la cornice delle lunghe estati di giochi e divertimento. Piero Mastrangelo era rimasto in contatto con tanti compagni dell’adolescenza, aveva giocato con loro a calcetto ogni sabato fino a 4 o 5 anni fa, quando già sapeva di essere affetto da una malattia che sabato lo ha portato via all’età di 66 anni. Mastrangelo era titolare di una rappresentanza di materiali per centri sportivi ed era molto stimato negli ambienti del calcio, delle palestre e delle piscine. Condivideva l’ufficio con il cugino Alberto che lo ricorda così: «Aveva un carattere mite ed era legatissimo agli amici. Contro la malattia ha lottato con forza cercando di non far pesare la sua situazione alle persone care. Avevamo parlato al telefono qualche giorno fa, la sua voce era affaticata».

La moglie Federica, i figli Antonio e Carlo hanno assistito Piero Mastrangelo a casa fino all’ultimo respiro. Ieri, in una catena di telefonate, e messaggi sui social, amici e conoscenti di piazza Duca hanno espresso parole di affetto. Enzo De Bonis era come un fratello per Piero: «Ci frequentavamo fin da bambini, era straordinario, spiritoso, sportivo, conosceva tanta gente. Ci sentivamo tutti i giorni ma evitavamo di incontrarci per via del Covid». Il sindaco Carlo Masci ha ricordato l’amico Piero e i momenti di felicità condivisa: «Uno di quelli delle giornate spensierate al mare di tanti anni fa, delle partite infinite a Los Petos Scalzos, del tifo appassionato per il Pescara, delle strette di mano, dei sorrisi, della messa Beat alla Madonna del Rosario. I funerali domani alle 10.30 nella chiesa Regina della Pace.