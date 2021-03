20 Marzo 2021

di Mario Giancristofaro

(Lettura 2 minuti)







Grave lutto a Lanciano (Chieti). E’ morto, a 69 anni, Danilo Marfisi, dal 1999 presidente dell’associazione “Il Mastrogiurato”, che ogni anno, nella prima domenica di settembre, ripropone la più seguita e più suggestiva manifestazione in ricordo delle grandi fiere medioevali per le quali Lanciano era famosa in tutto il mondo. Un destino crudele ha portato via Danilo, poco prima delle 16 di ieri, mentre era nella sua casa del quartiere Santa Rita, circondato dall’affetto della moglie Marilisa e della figlia Claudia. L’altra figlia, Daniela, vive a Pisa, da dove è subito partita per Lanciano.

Il 19 settembre dello scorso anno, Marfisi era stato operato a Pescara per un brutto male che aveva scoperto solo alcuni giorni prima. L’intervento era riuscito e Danilo dopo un periodo di riabilitazione, aveva fatto ritorno a casa. Si era ripreso, era tornato a girare per la città e a parlare dei progetti del suo Mastrogiurato. Poi, una ventina di giorni fa l’improvviso peggioramento, la malattia è tornata ad aggredirlo, lui ha lottato come era nel suo carattere, ma alla fine il suo cuore, sempre generoso, non ce la più fatta. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella parrocchia di Santa Rita.

Il Mastrogiurato era il personaggio che durante le grandiose fiere medioevali, per decreto del re Carlo D’Angiò, nel 1304, assumeva ogni potere, militare e civile, per la buona riuscita delle trattative mercantili. Tra i grandi meriti di Marfisi aver esportato la manifestazione in tutta Europa e anche in America, al Colombus-day. E’ stato pure presidente europeo dei giochi storici. Chi scrive ha avuto il privilegio e l’onore di vestire i panni, nel 2016, del Mastrogiurato, una grande emozione, e di rafforzare così la stima, oltre che l’amicizia, con Marfisi. Insieme siamo stati in molte scuole di Lanciano e d’Abruzzo per illustrare la storia del Mastrogiurato. Lui ci teneva tanto a a che i giovani comprendessero bene che la manifestazione era un evento di rievocazione storica e non una festa o una sagra. Ciao Danilo, ti porterò nel cuore.