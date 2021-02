Il prossimo 16 aprile avrebbe compiuto cinquant’anni. Lutto, non solo a Castel del Monte, in privincia dell'Aquila, per l’improvvisa morte dell’imprenditore Gianni Cetra, gestore del rifugio “San Francesco” (che andò a fuoco qualche anno fa) a Campo Imperatore e dell’hotel Miramonti nel centro del borgo di Castel del Monte. «Hai appena finito di aggiustare il tuo ristorante, era il momento di godere i frutti» si legge sul suo profilo Facebook.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici, parenti e semplici conoscenti. «Coraggioso animatore e gestore- scrive il Collegio della Guide alpine d’Abruzzo- del perduto rifugio “San Francesco” a Campo Imperatore e dell’hotel Miramonti di Castel del Monte. Ci ha lasciato troppo presto e all’improvviso. Riposi in pace sopra le amate montagne».

Cetra era molto conosciuto tra gli amanti della montagna. «Ogni volta che mi fermavo da te per un caffè lì al bar a Castel Del Monte o al Rifugio San Francesco, avevi sempre un grande sorriso» scrive una sua cliente. E ancora, «Lasci un vuoto immenso. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua gentilezza».

