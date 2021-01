Si sono tenuti ieri a San Pio X i funerali dell’ingegnere Marzio Gigliozzi, morto a 80 anni. Gigliozzi era molto noto anche per la sua attività, nel corso degli anni, di consulente tecnico della Procura della Repubblica. “Marzietto”, come era conosciouto, era anche noto nell’ambiente del rugby tanto che il presidente, i dirigenti il personale e gli atleti e gli ex giocatori della Polisportiva L’Aquila Rugby hanno espresso cordoglio alla moglie e ai suoi due figli Giampiero e Gianluca.

Ultimo aggiornamento: 10:45

