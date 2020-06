Morto a 104 anni Francesco Morelli, pioniere del cinema sotto le stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morto a 104 anni, un personaggio familiare e molto caro a tutta la città di Spoltore. E' stato un pioniere del. Nonostante avesse superato da tempo il traguardo dei cento anni, continuava a partecipare a eventi pubblici e iniziative, indossando una sempre impeccabile divisa dell'. L'ultima volta lo scorso 4 novembre, in prima fila accanto al sindaconella cerimonia per ricordare i caduti di tutte le guerre e i reduci dei conflitti mondiali.Giorni che aveva conosciuto in prima persona: a vent'anni si erae prestava servizio a Milano come armiere. L'entrata dell'Italia innel 1940 lo portò prima a Novi Ligure, poi a Treviso e in Jugoslavia. Fu impegnato in diverse fasi delle operazioni militari: rientrato in Italia, venne mandato in Sicilia e da lì in Tunisia. A Gabès, in quel momento sotto il controllo tedesco, era statodagli inglesi. Dopo la prigionia, con la fine della guerra, era tornato in Italia dove aveva lavorato a Milano, Bari e infine a Pescara, per gli ultimi anni prima della pensione: ha abitato afino al 1995, anno in cui morì la madre.Non si era sposato: rimasto solo, si era così trasferito dal fratello Franco a. Ottenuta la pensione giovanissimo, negli anni '50, aveva deciso di unire la sua passione per ilcon quella per l'aria aperta: divenne imprenditore, assieme ai genitori, avviando una serie di cinema sotto le stelle. Il primo a: in via Leopoldo Muzii c'era la macchina di proiezione, il telone in via Regina Elena all'altezza del viale dei Pini. Non aveva ovviamente dimenticato Spoltore, dove allestì il suo cinema all'aperto in Piazza D'Albenzio, prima di iniziative analoghe a Collecorvino e a Loreto.