Il chirurgo Gaetano Sciamanda stroncato a 61 anni da un infarto. La moglie era stata uccisa da uno stalker

Improvviso malore: morto Gaetano Sciamanda, vice primario di Chirurgia generale dell’ospedale Sant’Omero (Teramo) ed ex colonnello degli alpini. Il medico è deceduto all’ospedale Mazzini di Teramo, aveva 61 anni. Era il marito di Ester Pasqualoni, l’oncologa di 53 anni uccisa a coltellate davanti all’ospedale di Sant’Omero sei anni fa da uno stalker che aveva più volte denunciato.

L’uomo lascia due figli adolescenti. La comunità di Roseto in lutto. Il dottor Sciamanda nella serata dell’altro ieri, mentre si trovava nella sua abitazione, avrebbe detto ai familiari di non sentirsi bene: immediata l’allerta dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza medicalizzata del 118: i sanitari si sono trovati davanti a una situazione molto grave, hanno trasportato il collega al pronto soccorso del Mazzini. Qui il personale medico ha fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo, verso l’una, è morto per un’altra crisi. A causare il decesso un arresto cardiaco.

La notizia della sua perdita si è subito diffusa sui social media, con tantissimi messaggi di cordoglio rivolti ai familiari. «Una notizia che mi rattrista il cuore», scrive Dante. «Mi dispiace tanto. Gaetano, le partite di pallavolo al Paranzella negli anni ‘80. Rip un abbraccio ai suoi cari», scrive Liana. « Gaetano, troppo dolore per tutti. Aiuta da lassù Alessio, Nausicaa Silvana e la famiglia intera», commenta l’amica di famiglia e della mamma di Gaetano, Genny Mummolo, che poi telefonicamente aggiunge: «La tragica morte di Ester ha sconvolto l’esistenza di tutti loro».

Sciamanda era molto conosciuto in città.

Subito dopo la laurea in medicina e chirurgia, si era arruolato nell’Esercito fino a diventare colonnello. Poi, per amore della famiglia, si era congedato e aveva accettato il posto da chirurgo all’ospedale di Sant’Omero, fino a diventare vice primario. Durante l’intera giornata di ieri, sono stati tantissimi i rosetani che sono andati nella casa funeraria Antonio Ruggieri, in via Bolivia a Voltarrosto, per dare un saluto e esprimere vicinanza e sostegno ai parenti.

La moglie Ester Pasqualoni è stata uccisa, con quattro colpi di roncola, nel 2017. L’oncologa, 53 anni, in servizio al day hospital oncologico dell’ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero, è stata uccisa nel parcheggio pubblico dell’ospedale. Ad attenderla c’era un 69ennei di Martinsicuro, ex investigatore privato e figlio di una sua paziente: Ester lo conosceva e lo aveva denunciato diverse volte per atti persecutori. L’assassino è stato ritrovato il giorno successivo morto suicida nella sua abitazione. Gaetano Sciamanda lascia la compagna Anita, i figli Alessio e Nausicaa, e la mamma Silvana. I funerali sono oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Roseto.