L'Aquila, morto l'imprenditore ed ex giocatore di rugby Roberto Rossi. Aveva 41 anni

Si svolgeranno oggi alle 11 alla chiesa degli Angeli Custodi di Paganica (L'Aquila) le esequie dell’imprenditore Roberto Rossi, morto a 41 anni giovedì pomeriggio, a causa di un infarto, mentre era nel suo ufficio nell’impresa di costruzione di famiglia Edil 3. La sua improvvisa morte ha gettato nello sconforto non solo la popolazione di Paganica dove era originario, ma tutto l’Aquilano, in quanto la famiglia era molto conosciuta. Il papà Dino Rossi è un cacciatore e poi è iscritto alla sezione Abruzzi degli alpini. «Una grave perdita - dice commosso l’ex rugbista Gianni Cicino che lo ha allenato nelle fila del Paganica -. Quando ho smesso di giocare per L’Aquila Rugby nel 2002 ho guidato la squadra del mio paese e con Roberto a mediano di mischia abbiamo sfiorato la promozione in serie B. Un ragazzo adorabile e non sono solo le solite parole di circostanza. Conosco bene la famiglia anche perché suo fratello Giuliano ha militato con me all’Aquila Rugby e abbiamo fatto parte della stessa rossa che ha vinto lo scudetto».Sandro Bottacchiari aggiunge: «Oltre al lavoro e a dare tanto amore alla sua famiglia, ndr), era attivo nel sociale. Sempre pronto ad aiutare tutti e a organizzare le manifestazioni ricreative a Paganica». L’Unione Rugby L’Aquila esprime «le più sentite condoglianze alla famiglia Rossi e al fratello Giuliano, ex giocatore neroverde, va l’abbraccio della società tutta».