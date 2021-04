15 Aprile 2021

di Alessandra Di Filippo

(Lettura 2 minuti)







Era morta da tanti giorni, forse settimane, ma nessuno visto anche il periodo particolare si era accorto di nulla. Poi, ieri pomeriggio, a Pescara, alcuni vicini parlando fra di loro, si sono resi conto che non si sentiva e non si vedeva in giro da un po'. Hanno provato a contattarla e a bussare alla porta e, dal momento che non rispondeva, preoccupati hanno lanciato l'allarme.

A fare la tragica scoperta, in un appartamento di via Aldo Moro, nella zona di San Donato, sono stati i poliziotti della squadra volante insieme ai vigili di fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare niente. La donna, D.D.S., di 69 anni, era a terra, sul pavimento, e il suo corpo in avanzato stato di decomposizione. Il che lascia appunto pensare che il decesso, quasi certamente per cause naturali, risalga a parecchio tempo fa. Anche ad un mese, secondo i primi soccorritori.

A quando di preciso lo stabilirà l'autopsia così come dovrà fare chiarezza sulle cause della morte. Stando all'ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, la donna non avrebbe subito aggressioni o violenze. Nell'abitazione in cui viveva da sola non ci sarebbero inoltre segni di effrazione, non sarebbero stati neppure sottratti soldi o effetti personali. Dagli accertamenti, condotti dalla polizia, è emerso che aveva qualche problemino di salute. Pertanto si ipotizza che abbia accusato un malore improvviso e non abbia avuto il tempo di chiedere aiuto. Da quanto emerso, non era sposata e sino a qualche anno fa aveva vissuto con l'anziana madre. Alla sua morte era rimasta sola.