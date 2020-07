Ragazzo di Torino colto da malore al mare a Montesilvano, soccorso da bagnini e 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTESILVANO Stava facendo il bagno, nel tratto di mare fra gli stabilimenti Pallino e Onda Verde, quando improvvisamente si è sentito male e ha perso i sensi. E' accaduto questo pomeriggio a Montesilvano (Pescara) ad un ragazzo di 17 anni di Torino in vacanza in Abruzzo. Per fortuna con lui in quel momento c'era un'amica che ha dato l'allarme. In pochi istanti, il giovane è stato soccorso dai bagnini Davide Pandolfi e Filippo Lupinetti, appartenenti alla ditta di salvataggio "Angeli del Mare" di Marco Schiavone e Carmen Padalino, che lo hanno portato a riva e messo in posizione di sicurezza. Grazie all'intervento immediato dei due bagnini il ragazzo sembrava essersi preso tanto fa voler tornare a sedersi sotto il suo ombrellone. Poco dopo, però, è svenuto di nuovo, presentando stavolta anche delle convulsioni. Per fortuna i bagnini avevano già richiesto l'intervento del 118 proprio per farlo controllare, nonostante il ragazzo continuasse a ripetere di sentirsi bene. Di lì a poco è arrivato infatti un'ambulanza. L'equipaggio gli ha prestato le prime cure e lo ha trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.