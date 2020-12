Minaccia i passanti con i bastoni di Bruce Lee: assolto per incapacità di intendere e di volere

Ma i nunchaku sono un’arma? Secondo i giudici e gli avvocati sì. I nunchaku sono un dispositivo tradizionale orientale costituito da due bastoni uniti da una catena. I nunchaku sono diventati famosi da quando Bruce Lee li ha usati nei suoi film d’azione. Ma questa volta no: li usava un signore che ad Avezzano minacciava i passanti e che poi è stato assolto per incapacità di intendere e di volere.

L’avezzanese di quasi 60 anni, difeso dall’avvocato Mario Del Pretaro, è stato prosciolto l’altra mattina dall' accusa di porto abusivo di armi proprio dal Tribunale di Avezzano. I fatti risalgono al giugno del 2018, quando alcuni passanti, allarmati, hanno avvisato le forze dell’ordine della presenza davanti al Bar Central, nel pieno centro della città e a pochi metri dal tribunale, di un uomo che brandiva un nunchaku, molestando i passanti.

Due agenti della polizia locale con un tempestivo intervento lo hanno bloccato disarmandolo. È seguito, quindi, il sequestro del nunchaku e la denuncia a piede libero a carico del nostrano Bruce Lee. Nel corso del processo il protagonsta della vicenda, è stato sottoposto a perizia per accertare se fosse capace di intendere e di volere all’epoca dei fatti. Il perito, lo psichiatra Vittorio Sconci dell’Aquila, ha stabilito che non era consapevole delle proprie azioni all’epoca dei fatti appunto. Pertanto all’udienza successiva il giudice dottoressa Daria Lombardi ha prosciolto l’imputato, perché non imputabile.

