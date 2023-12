Incidente mortale a Bomba, perde la vita maestra in pensione

È una donna di Bomba, Marilena Pagliarone, 75 anni, insegnante in pensione, la vittima dell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio nel paesino di Bomba (in provincia di Chieti) sulla Fondovalle Sangro, strada statale 652. La donna viaggiava su una Suzuki Ignis che si è scontrata frontalmente con una Kia Rio, a bordo del quale c’era un uomo di Quadri (Chieti), che è ricoverato all’ospedale di Pescara, dove è stato trasportato, in codice rosso, con l’elicottero del 118, dopo essere stato stabilizzato dai medici. Sul posto i carabinieri della compagnia di Atessa (Ch), del Norm, e delle stazioni di Bomba e Schiavi d’Abruzzo e personale Anas.

