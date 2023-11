Ospita ucraina in fuga dalla guerra, poi la picchia e tenta di violentarla: indagato

È arrivata in Abruzzo dall’Ucraina, profuga di guerra, per rifarsi una vita. E siccome cercava casa, ha trovato chi l’ha ospitata a Chieti ma questi, un rumeno, a differenza di lei, aveva altre mire. E così ha provato a violentarla, più di una volta, riuscendo a baciarla sulla bocca. Poi una notte ha provato un nuovo approccio sessuale e siccome è stato respinto l’ha picchiata per ore.

L’uomo con precedenti per maltrattamenti nei confronti della ex moglie, è indagato per tentata violenza sessuale, ma potrebbe diventare una violenza consumata, violenza privata, perché le ha tolto telefono e tablet, e sequestro di persona. Nell’incidente probatorio dinanzi al Gup, Luca De Ninis, la donna ha ricostruito tutto, fornendo ulteriori circostanze.

Il teatro di questa vicenda è un piccolo centro del chietino dove lei trova subito un lavoro. I due, sulla trentina, si conoscono in una comitiva che esce con altri ragazzi ucraini e stranieri, con amici comuni, i due si scambiano il numero e la loro amicizia sboccia praticamente su whatsapp.

Lei cerca casa, lui allora la ospita, una coabitazione che dura due mesi dormendo in letti separati. Lui, però, un giorno le fa delle avances che lei ha respinge. Passa qualche giorno e lui torna alla carica con alcuni approcci, poi la scaraventata sul letto tentando di violentarla, lei comincia ad urlare, si divincola e si allontana, lui desiste e le chiede scusa.

Sembra tutto a posto ma una decina di giorni, tornato a casa ubriaco, tenta di nuovo un approccio sessuale, respinto, e così lui la picchia con calci, anche in faccia, e pugni per tutta la notte, colpi dei quali la donna porta ancora i segni addosso: è lui che la porta in ospedale perché lei ha continui svenimenti, i medici riscontrano lesioni guaribili in 25 giorni. La segnalazione alla Procura parte dall’ospedale.

La donna, assistita dall’avvocato Manuela D’Arcangelo, è stata collocata in una casa rifugio, mentre gli atti tornano in Procura per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio.