Cestini portarifuti usati come cassonetti, volantini seminati sulla strada come un Pollicino davvero poco ambientalista, parco fluviare invaso da sacchi neri gonfi di immondizia e residui di pic nic in bella vista nei parchi giochi di Teramo. Abbandono indiscriminato di rifiuti: contro chi sporca i luoghi pubblici è arrivata la Zozzoni hit parade. L'idea è del teramano Marcello Olivieri, presidente dell'associazione culturale Teramo Vivi Città. Un modo sarcastico per stigmatizzare i comportamenti devianti, ma anche per segnalare alle autorità cittadine e alla Teramo ambiente, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune, i luoghi da monitorare e bonificare.

Grazie alla sua azione finora sono stati ripulite aree verdi, parchi gioco e anche cestini utilizzati impropriamente per gettare l'immondizia indifferenziata. Dal parco lasciato sporco dopo il pic nic, alle microdiscariche a cielo aperto, nulla sfugge all'occhio attento di Olivieri, che raccoglie anche segnalazioni da parte dei residenti delle zone più colpite dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. In attesa che il Comune attivi anche le nuove telecamere che aiuteranno a stanare gli incivili, c'è chi continua a monitorare il territorio e segnalare queste annose problematiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA