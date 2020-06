© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parchi e giardini storici monumentali, riserve naturali, orti botanici, boschi, foreste, campagne, alberi millenari e piante bizzarre, sentieri immersi nella natura e passeggiate nel verde urbano, giardini pubblici da riscoprire e giardini privati segreti che si svelano al pubblico: sono solo alcuni dei luoghi che si potranno visitare nella speciale edizione delle Giornate Fai che quest’anno assumono l’inedita veste “all’aperto”.Si svolgeranno sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 e in Abruzzo si potranno visitare 16 luoghi esclusivamente su prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza grazie sopratutto all’infaticabile spinta organizzativa dei volontari delle delegazioni e dei Gruppi Fai sparsi in tutta la regione.Prendere parte alle Giornate Fai è anche un modo per partecipare allamissione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione, che negli oltre due mesi e mezzo di chiusura ha interrotto tutte le attività, dalle visite nei Beni ai cantieri di restauro, agli eventi nazionali. Ora il Fai è ripartito, per questo, oltre al contributo minimo – 3 euro per chi è già iscritto al Fai, 5 euro per i non iscritti - richiesto all’atto della prenotazione online, tutti i visitatori potranno iscriversi con le quote agevolate (riduzione di 10 euro) presso tutti i luoghi aperti e i Beni della Fondazione.Ecco l’elenco dei luoghi visitabili in Abruzzo:Via San Massimo, 5Sarà possibile la visita sabato dalle ore 14:30 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18.30) e domenica dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18:30) Note: Turni di visita ogni 30 minuti; gruppi di massimo 10/15 persone. Durata della visita: 1 ora e mezza ca.Piazza Martiri d'UngheriaSarà possibile la visita sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 21 (ultimo ingresso ore 20:30)Note: Turni di visita ogni 30 minuti, gruppi di massimo 10 persone. Primo turno alle ore 16, ultima partenza alle ore 20.30.Punto di ritrovo in Piazza Martiri d'Ungheria almeno 15 minuti prima della visita,Via Appiè La Torre. Sarà possibile la visita sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19 (ultimo ingresso 19)Note: Turni di vista ogni ora, gruppi di massimo 10 persone. Per orari, modalità di accesso ed eventuali variazioni al programma si consiglia di consultare il sito www.giornatefai.itVia Sant'AntonioSarà possibile la visita sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 19)Note: Turni di vista ogni ora per gruppi di massimo 10 persone. Per orari, modalità di accesso ed eventuali variazioni al programma si consiglia di consultare il sito www.giornatefai.itPartenza allo stesso orario per tre gruppi distinti da 10 persone l'uno.Sarà possibile la visita sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 19)Note: Turni di visita ogni ora, gruppi di massimo 10 persone.Partenza allo stesso orario per tre gruppi distinti da 10 persone l'uno che, in senso circolare e senza incontro, visiteranno alternativamente i tre beni.Via Giulio Cesare, 22 Sarà possIbile la visita domenica dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18)Note: Turni di visita ogni 30 minuti, gruppi composti da massimo 15 persone.Contrada Saletti - LeccetaSarà possibile la visita sabato dalle ore 16 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18) e domenica dalle ore 9:30 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18).Note: Turni di visita ogni 60 minuti, gruppi composti da massimo 15 persone.Via BadiaSarà possibile la visita sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 19)Note: Turni di visita ogni ora, gruppi di massimo 10 persone.Punto di ritrovo: Banchetto FAI al piazzale sotto l'Eremo