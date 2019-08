Giulianova, maniaco in scooter si denuda davanti a due bambine

Molestava le bambine. Accostava in scooter, poi si denudava davanti alle piccole che giocavano per strada. E' successo per due volte lungo il lido di Giulianova, nei confronti di due bambine che hanno chiamato subito le mame, le quali hanno immeditamente avvertito i carabinieri. Il maniaco in scooter è stato preso dopo alcuni giorni di appostamento in zona. Si tratta di S.A., 21 anni, residente a Giulianova, denunciato per atti osceni in luogo pubblico. © RIPRODUZIONE RISERVATA