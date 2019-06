Malori dopo la cena al ristorante: quattro all'ospedale per sospetta intossicazione alimentare

Quattro persone - tre donne e un uomo - finite all'ospedale di Popoli con una sospetta tossinfezione alimentare. Sabato sera avevano cenato, insieme ad una comitiva, in un ristorante della val Pescara e poi hanno accusato sintomi gastroenterici. La Asl ha quindi attivato la procedura prevista in questi casi. I Carabinieri del Nas di Pescara, in collaborazione con l'azienda sanitaria, ieri hanno effettuato un primo sopralluogonel ristorante, bloccando tutte le materie prime, quali prodotti caseari e a base di carne, utilizzate per la cena. Sono in corso ulteriori accertamenti sui campioni prelevati per risalire alle possibili cause. © RIPRODUZIONE RISERVATA