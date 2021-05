«Colorante per pappe per neonati e caramelle per bambini non è sicuro», Efsa: rischi dal biossido di titanio

«Il colorante utilizzato nelle pappe per i neonati e per le caramelle e idolci per i bambini non è sicuro». Lo sostiene l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), sostenendo che il Il biossido di titanio non è più considerabile sicuro come additivo alimentare. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha esaminato gli studi più recenti sulla sostanza che è usata come sbiancante in dolci e caramelle, prodotti da forno, brodi e salse per bambini e neonati, creme spalmabili e frutta secca trasformata. Stando a quanto detto dall'Efsa esistono rischi importanti derivanti dal biossido di titanio: «Dopo l'ingestione l'assorbimento di particelle di biossido di titanio è basso, tuttavia esse possono accumularsi nell'organismo», ha dichiarato il presidente del gruppo di esperti Efsa sugli additivi Maged Younes. La valutazione non riguarda però le applicazioni di biossido di titanio in dentifrici, cosmetici, vernici e medicinali. Il parere è stato inviato alla Commissione europea e agli Stati membri che dovranno decidere sul da farsi.

Questa sostanza è usata anche come pigmento bianco nelle vernici, nelle materie plastiche e nel cemento da costruzione ed è un catalizzatore capace di degradare numerosi composti organici. Sfruttando questa proprietà si possono ottenere materiali capaci di distruggere i composti organici depositati su di essi. Attualmente è in uso come degradante di sostanze inquinanti in un centro in Spagna e potrebbe giocare un ruolo importante per una futura economia all'idrogeno.

