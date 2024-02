Colpito da malore nel vigneto: morto l'ex autista Guido Di Renzo

Si è sentito male all’improvviso e si è accasciato, quando sono arrivati i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso. È morto probabilmente a causa di un infarto a Guido Di Renzo (nella foto), 70 anni, di Bucchianico, pensionato, ex autista dell’impresa Di Marzio che operava nel settore dei calcestruzzi.

Il fatto si è verificato è verificato ieri mattina in un vigneto, nelle campagne di Ripa Teatina: Di Renzo, che avrebbe dovuto fare alcuni lavori, era in piedi e stava parlando con un’altra persona quando si è sentito male. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati un’ambulanza medicalizzata da Chieti e l’elicottero del 118, con quest’ultimo che è subito tornato indietro dopo che il personale dell’ambulanza ha constatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. I funerali di Di Renzo, che lascia la moglie e due figli, e che abitava a Colle Marcone, si terranno domani alle 15 nella chiesa di S. Michele a Bucchianico. Non è la prima volta che si verifica un decesso per cause naturali nelle campagne di Ripa Teatina: ai primi di luglio del 2023 un malore era stato fatale per un 65enne che stava lavorando in un terreno.