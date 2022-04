Sabato 23 Aprile 2022, 10:52

LA SCOMPARSA

Si è accasciato mentre stava conversando con una persona: «Mi sento male» ha detto, e un attimo dopo non c'era più. E' morto così Francesco Paolo Di Cesare, ingegnere e docente associato all'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Aveva 73 anni. Si stava recando proprio all'università, a viale Pindaro, dove avrebbe dovuto tenere una lezione, e si trovava con la sua auto all'interno del parcheggio sotterraneo del palazzo di giustizia di Pescara. Subito il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata, i sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare il professore, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono anche arrivati anche i carabinieri. La notizia si è diffusa rapidamente perché il professore era molto conosciuto sia in ambito professionale che sociale, essendo stato socio del Lions Club Flaiano. Un lutto che colpisce anche la cultura pescarese: Di Cesare era infatti il papà di Peppe Millanta, noto scerittore protagonista di tante iniziative condotte con la Scuola Macondo e non solo. E' proprio il figlio a tracciare un commovente ricordo del padre: «Lo conoscevano tutti come Paolo, era nato a Spoltore e ne andava fiero, anche se poi si è stabilito con la famiglia a Francavilla» ha raccontato. «Da professionista, in oltre quarant'anni di attività ha firmato moltissime opere edili a Pescara e nel territorio, parliamo di palazzi e scuole. Con il Lions Club riusciva ad esprimere la sua passione per le arti, in particolare per la musica e per il teatro, e ha promosso raccolte di fondi per diverse finalità culturali. Ricordo che con il Lions Club ha anche vinto il Melvin Jones Award» ha detto Peppe Millanta con un filo di orgoglio per un bravo papà che purtroppo non c'è più. I funerali di Paolo Di Cesare si svolgono oggi alle 15,30 nella chiesa di San Franco a Francavilla al Mare. Cordoglio è stato espresso dall'Ordine degli Ingegneri e dal Lions Club Flaiano.

