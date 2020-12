Addio all'ex luogotenente Giorgio Ciccone, carabinieri in lutto

Dopo una lunga malattia è morto a Teramo l’ex luogotenente dei carabinieri Giorgio Ciccone: per anni è stato una colonna del reparto operativo. Aveva solo 60 anni. Nato a Locorotondo, piccolo paese in provincia di Bari era arrivato a Teramo per lavoro. Molte le operazioni e le indagini portate a termine brillantemente. Determinante, ad esempio, fu il suo lavoro di indagine investigativa insieme al suo collega Venanzio D'Alessandro per incastrare Francisca Binicio Medina, la dominicana di 28 anni accusata di aver assassinato nel maggio 2011 l'imprenditore Carmine De Luca, 68enne campano a residente a Torricella Sicura con venti pugnalate su diverse parti del corpo. Nel 2014 Ciccone andò in pensione. I funerali si terranno domani nella chiesa di Colleatterrato alle ore 14,30.

APPROFONDIMENTI TERAMO Si sente male in auto: carabiniere forestale 48enne muore sulla A24

Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA