Il lupo torna e rapisce un cagnolino. Spuntano cartelli d'allarme

Un nuovo episodio di aggressione da parte di un lupo sembra essersi verificato nella zona delle Nereidi a San Salvo marina. Qui è comparso un cartello, palesemente amatoriale, scritto a mano e protetto da una velina per documenti, che recita così: «Attenzione, il 29 agosto verso le ore 9:30, nel parco antistante alle villette (ex area giochi bambini) un lupo ha portato via un cagnolino. Fate attenzione».

La conferma del terribile episodio arriva dalla pagina Facebook "Gruppo mare Le Nereidi di San Salvo", dove viene pubblicato un post a riguardo in cui si precisa che il cagnolino di razza yorkshire di nome Attila, la cui abitazione è posizionata al piano terra, è uscito dal cancelletto, il lupo lo ha afferrato, ucciso e portato via. «Attila era solito stare libero nel giardino antistante, non era al guinzaglio e la padrona era nel giardino di sua proprietà», ha rivelato una delle residenti del quartiere. Immaginabile, purtroppo, il dolore della proprietaria. Si tratterebbe quindi di un episodio molto simile a quello accaduto mesi fa a Palombaro, quando un cagnolino è stato strappato dal guinzaglio e trascinato via da un lupo.