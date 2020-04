Alle ore 03.30 della scorsa notte i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Pescara hanno proceduto a sanzionare in località Cepagatti un’attività commerciale che, incurante delle prescrizioni in materia di emergenza epidemiologica, di nascorso apriva le proprie porte commercializzando ai clienti bevande e alimenti, consentendone poi la consumazione all’interno dei propri locali.



Il quadro è stato constatato e sanzionato da una pattuglia di Baschi Verdi mentre effettuava il controllo del territorio durante un servizio notturno. Spunto di indagine: un’insegna accesa. Al locale in oggetto si accedeva tramite una strada di pubblico passaggio sulla quale era posta un’uscita di sicurezza lasciata appositamente aperta ai molteplici clienti.

