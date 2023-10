Spacca un bicchiere durante la lite nel locale, giovane colpito da una scheggia di vetro: rischia l'occhio

Questa volta l’aggressione, con un ferito, è avvenuta all’interno di un locale, sempre per futili motivi. Un ragazzo che è fuggito, ora braccato dagli agenti della Squadra volante e l’altro che si è affidato ai medici dell’ospedale dell’Aquila per non perdere l’uso di un occhio raggiunto da una scheggia di vetro durante le fasi della violenta aggressione.

Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della squadra volante, ma stando anche ai racconti di alcuni testimoni, due ragazzi, a quanto pare entrambi dell’Aquila, si trovavano in fila al bagno di un locale. Tra i due ne è nata una discussione che nel giro di poco tempo si è trasformata in una vera e propria aggressione. A farne le spese un ragazzo dell’Aquila raggiunto ad un occhio da una scheggia di vetro, quando il rivale preso un bicchiere lo ha spaccato per procurarsi un oggetto tagliente.

Al momento non si sa se un frammento è stato lanciato oppure nella frantumazione è schizzato in faccia, fatto sta che il giovane che ha provocato la ferita è fuggito mentre l’altro è stato accompagnato dal titolare del locale al Pronto soccorso dove sono stati acclarati i gravi danni riportati dalla scheggia di vetro e i medici hanno deciso di ricoverarlo.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti della Squadra volante che hanno cominciato a raccogliere le testimonianze e, soprattutto, ad acquisire le immagini delle telecamere che insistono nella zona, come fatto anche in altre analoghe circostanze che si sono rivelate importanti nell’identificazione degli autori di episodi di risse ed aggressioni più in generale, non ultima quella avvenuta in Piazza Regina Margherita un mese fa circa.