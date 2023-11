Ladro ruba nel locale l'immagine di Padre Pio, inseguito e arrestato

I santi, si sa, dovrebbero essere lasciati in pace. In effetti non andrebbero neanche portati via dai locali dove, per devozione, vengono tenuti in forma di statuetta o anche solo in una fotografia o un santino. Nemmeno se si tratta di un bar. Devozione o superstizione a parte, non ha potuto certo invocare protezione il ladro che, l’altra sera, ha svaligiato la cassa di un locale di Pescara di lungomare Cristoforo Colombo, “Al tiramisù”.

Il sistema di allarme dell’esercizio commerciale ha segnalato l’intrusione e la centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara, diretta dal capitano Giovanni Rolando. I militari hanno immediatamente controllato le videocamere di sorveglianza poste all’interno e all’esterno del locale e dalle riprese è venuta fuori l’immagine di una persona che indossava giubbotto di colore marrone, con cappuccio che copriva parzialmente il volto, un pantalone colore scuro, scarpe bianche.

Stava uscendo dall’esercizio commerciale con un cassetto, presumibilmente quello della cassa.

L’uomo è salito in sella a una bicicletta bianca, una Graziella, ed è andato via. Lo hanno trovato un po’ di tempo dopo sul lungomare: quando li ha visti ha cercato di scappare, ma i carabinieri lo hanno inseguito, bloccato e controllato. Addosso aveva ancora la refurtiva, il cassetto con i soldi e anche un’immagine di Padre Pio. Che certo non poteva proteggerlo. Si tratta di un ventottenne già conosciuto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Tutta la refurtiva, compresa l’immagine sacra, è stata quindi restituita al legittimo proprietario. Il magistrato, nel corso dell’udienza direttissima, ha convalidato l’arresto e imposto all’uomo il divieto di dimora sul territorio del comune di Pescara.