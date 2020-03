L’Aquila, Usra attiva piattaforma per consegna schede ricostruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Il lavoro legato alla ricostruzione, cantieri a parte, non si ferma. Da oggi c’è una nuova piattaforma on line “consegna_iorestoacasa” che consentirà a tecnici e presidenti di consorzio di consegnare pratiche o schede parametriche 2 o integrazioni di Sp1 e Sp2.Questo perché gli studi professionali restano aperti ma si vuole evitare la mobilità verso la città per arrestare l’emergenza legata al coronavirus. La piattaforma consentirà di spedire le carte direttamente da casa senza fermare le attività della ricostruzione.In realtà l’ufficio speciale ricostruzione del Comune, grazie al suo titolare Salvo Provenzano, ha già attivato la modalità Smart working dal 9 marzo per 70 dipendenti. Un presidio di sei, sette laboratori è comunque presente in ufficio, funzionali al lavoro da casa degli altri. Il dato positivo è che in queste due settimane si sono chiusi 7 pareri Sp1 e 5 pareri Sp2.“Voglio ringraziare tutto il personale - dice l’ing. Provenzano - che ha dimostrato ancora una volta grande senso di responsabilità e che ha ben capito quindi lo spirito che anima l’ufficio e la sua mission, quella di ricostruire la città”.C’è da dire che l’ufficio centralizzato espropri che dipende da Usra, in questo momento di profonda crisi anche economica sta cercando di liquidare quante più possibili indennità con riferimento a terreni di progetto case e map. Seppur in una situazione di grande emergenza, quindi, l’Usra continua a portare avanti gli obiettivi per il quale è stato creato.Per proseguire l’attività è stato dato un tempo ai dipendenti, una settimana per concludere una richiesta di integrazione di parametrica. In questo contesto l’invito è rivolto ai tecnici affinché possano offrire il massimo supporto nella consegna delle integrazioni e delle Sp2 anche attraverso la piattaforma per consentire così all’USRA di portare avanti più pratiche possibili.Oltre a questo la commissione pareri fatta da Usra, Soprintendenza e Comune, grazie alla disponibilità mostrata da tutti, sta proseguendo il laboro per via telematica non bloccando quindi nessun processo.