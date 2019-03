L’AQUILA - Attimi di paura ieri sera a Civitatomassa, frazione di Scoppito, per la fuga di un toro infuriato. L'animale, fuggito sembrerebbe da una stalla di Cese di Preturo, ha invaso le strade bloccando il traffico per diverse ore. A quanto pare il toro ancora non è stato trovato. © RIPRODUZIONE RISERVATA