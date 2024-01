Vive a Roma e telefona alla sorella che non risponde: 62enne salvata dopo l'allarme ai carabinieri

Salvata dalla sorella che da anni vive nella Capitale: la donna non risponde al telefono e chiede l’aiuto dei carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo che la trovano in fin di vita. E’ accaduto nella tarda serata dell’altro giorno quando i carabinieri ricevono una chiamata particolarmente agitata di una donna, residente a Roma, che affermava di aver chiamato la sorella, che vive a Sante Marie, in provincia dell'Aquila ,dal pomeriggio del giorno precedente, ma senza ottenere mai risposta. I militari, dopo aver allertato i vigili del fuoco di Avezzano, si sono recati sul posto, sono riusciti a entrare nell’abitazione indicata e hanno trovato la donna, una sessantaduenne che vive da sola, che accusava tutti i sintomi di una grave malore, complicato da qualche problema respiratorio. L’ambulanza del 118 , fatta intervenire dai militari, ha trasferito la donna all’ospedale di Avezzano dove i sanitari, dopo aver stabilizzato le condizioni, in virtù della situazione piuttosto complicata, hanno ordinato l’immediato trasferimento della sessantaduenne all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila dove si trova ancora ricoverata in rianimazione. La donna è in gravi condizioni ma è costantemente monitorata e curata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA