Rissa tra maestri di sci e operai: insulti e botte dopo qualche drink

Rissa tra cinque persone in Alto Sangro, provincia dell'Aquila. Tra i coinvolti, ci sarebbero tre maestri di sci e due operai. Un giovane resta ferito alla spalla. Alcuni residenti che si sono trovati ad assistere alla violenza hanno richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, che sono riusciti a placare gli animi e ristabilire l’ordine. L’episodio si è verificato in tarda serata, all’esterno di un locale in pieno centro del paese di Pescocostanzo. Al momento, le cause che hanno scatenato lo scontro, non sono ancora chiare. Forse qualche bicchiere di troppo, bevuto durante la cena, potrebbe aver scatenato la rissa. Secondo una prima ricostruzione, i cinque giovani coinvolti avrebbero iniziato a litigare verbalmente per motivi apparentemente banali, passando rapidamente dalle parole alle azioni, scambiandosi colpi e pugni senza esitazione. Uno dei partecipanti avrebbe riportato la lesione alla spalla, tale da necessitare l’intervento dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro. L’autorità giudiziaria è stata immediatamente informata dell’accaduto e gli investigatori dell’Arma dei carabinieri sono stati incaricati di condurre gli accertamenti necessari per individuare e attribuire le responsabilità. Gli autori della rissa si sarebbero rifiutati di fornire indicazioni sulla propria identità personale e oltretutto avrebbero anche aggredito verbalmente i militari. Le forze dell’ordine hanno subito provveduto ad acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza del locale. Queste ultime potrebbero rivelarsi fondamentali per comprendere appieno la dinamica dell’accaduto e determinare le azioni future. Le autorità ribadiscono il loro impegno a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.



