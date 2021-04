3 Aprile 2021

Un uomo di 60 anni dell’Aquila, M.R. le iniziali, è stato colto da un malore mentre giocava a tennis con un amico in un impianto sportivo in via Saragat, salvato da due vigili del fuoco che si trovavano in zona per un servizio istituzionale legato alla prevenzione degli incendi. All’improvviso l’uomo, mentre giocava, si è accasciato a terra perdendo i sensi. L’amico che era con lui ha cercato subito aiuto fuori dall’impianto ed è intervenuto il funzionario Eutizio Di Gennaro che, per prima cosa, ha praticato le tecniche di primo soccorso sull’uomo per garantirgli almeno la sopravvivenza. I vigili del fuoco non si sono persi d’animo e con ostinazione hanno continuato la loro fondamentale operazione.

L’uomo, dopo un po’, pur senza riprendere mai conoscenza, ha mostrato segni di ripresa dell’attività cardiocircolatoria. Una volta stabilizzato grazie all’intervento provvidenziale dei pompieri, l’uomo è stato assicurato alle cure del personale sanitario del 118 che nel frattempo era stato allertato ed era arrivato sul posto. È stato trasportato all’ospedale San Salvatore del capoluogo per tutte le cure e gli accertamenti del caso. Provvidenziale davvero la formazione, in questo caso, dei vigili del fuoco che, in attesa dell’ambulanza, hanno saputo operare con lucidità e freddezza, caratteristiche essenziali nel loro lavoro come è essenziale conoscere le manovre di primo soccorso che possono salvare la vita delle persone.