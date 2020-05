Repubblica, le Frecce Tricolori sorvoleranno L'Aquila il prossimo 26 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della, la città dell’Aquila, come capoluogo della regione, sarà interessata dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionaleche effettuerà una serie di passaggi, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e ripresa.La città dell’Aquila sarà interessata dal passaggio delle Frecce Tricolori nel pomeriggio di: il Prefetto Cinzia Torraco invita la popolazione a vivere tale importante iniziativa con la partecipazione che essa merita, per il carattere simbolico e di coesione che rappresenta, ma nel contempo esorta altresì la cittadinanza a rispettare con attenzione le normi vigenti in tema di divieto di assembramenti e di rispetto della distanza interpersonale.