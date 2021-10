Norvegia, armato di arco e frecce uccide diverse persone: arrestato. «Sospetta matrice terroristica»

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 21:45

Un uomo armato di arco e frecce ha colpito molte persone, uccidendone alcune e ferendone altre, nella città di Kongsberg, nel sud-est della Norvegia. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, spiegando che un uomo è stato fermato e che «ha agito da solo». «Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono morte», ha detto Aas senza quantificare il numero delle vittime. La polizia parla anche di «sospetta matrice terroristica».

I motivi dell'attacco, avvenuto in diverse località del centro di Kongsberg, sono ancora indeterminati in questa fase. La polizia non ha fornito dettagli sul sospettato se non che si tratta di un uomo che è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. «Non è in corso alcuna ricerca attiva per trovare altre persone», ha detto Oyvind Aas. I feriti sono stati ricoverati. Né il loro numero né le loro condizioni sono immediatamente note.

La dinamica dell'attacco

È partito da un supermercato, la Coop Extra sul lato ovest di Kongsberg, l'attacco lanciato da un uomo che, secondo la polizia, avrebbe agito da solo con arco e frecce. Lo riportano i media norvegesi secondo i quali l'uomo avrebbe colpito le sue vittime dal supermercato. Da qui, poi, si sarebbe sostato in altre zone di Kongsberg, tutte isolate dalle autorità. Sui luoghi dove è avvenuta l'aggressione sono presenti dozzine di veicoli di emergenza, tra cui ambulanze, auto della polizia ed elicotteri.