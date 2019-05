L’Aquila, assalto con i pick-up al bancomat Tercas dentro al Globo Foto

Ultimo aggiornamento: 09:23

L’AQUILA - Ennesimo colpo nella notte ai danni del centro commerciale Il Globo.Questa volta ad essere presa di mira il bancomat della Banca Tercas che si trova all’interno della galleria commerciale, vicino all’ingresso principale.Per entrare nella galleria e sfondare la vetrata sono stati usati un pick up e un furgone ma si sta studiando ancora la dinamica del colpo e si sta quantificando il bottino in queste ore. Non è la prima volta che i banditi prendono di mira il centro commerciale. A marzo avevano svaligiato la gioielleria Moretti e ancora prima la profumeria che si trova nei locali vicini.