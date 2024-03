Morto a 57 anni per una grave malattia Paolo Iacone, fratello dell’avvocato Alfredo

Si è spenta in città ad Avezzano la fragile esistenza di Paolo Iacone, morto sabato a 57 anni, da tempo combatteva contro una grave malattia che lui cominciò ad affrontare appena dopo aver terminato il servizio militare e, dunque, quando era ancora giovanissimo e che ha affrontato in questi lunghi anni con forza e speranza. Assistito quotidianamente dal fratello, l’ avvocato Alfredo Iacone, legale noto in città non solo per la sua competenza professionale ma anche per il suo costante impegno politico, ha potuto ovviare alla sua sofferenza con tutti i mezzi anche tecnici e specialistici dei quali ha potuto usufruire grazie all’intervento dei suoi congiunti. Il funerale è stato fissato oggi alle 11,30 nella chiesa di San Rocco. Paolo Iacone lascia il fratello Alfredo, la cognata, i nipoti e le tante persone che hanno conosciuto la sua lunga sofferenza e che gli sono state accanto e che oggi vorranno essere presenti all’ultimo saluto di una persona davvero speciale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA