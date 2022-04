L'orso Juan Carrito e la passeggiata notturna ripresa dalle telecamere di Pescocostanzo

Un video in bianco e nero restituisce l'immagine, bellissima e maestosa, dell'orso Juan Carrito che cammina per le strade di Pescocostanzo, in provincia dell'Aquila, di notte, tutto solo e in ottima forma. Dopo essere stato per due volte catturato e confinato in alta quota perché troppo socievole, percorrendo centinaia di chilometri è ritornato nel suo territorio, dove ha vissuto per due anni, e ha ricominciato a vagare di paese in paese fuori e dentro il Parco nazionale d'Abruzzo.

«È inutile inseguirlo per essere tosti. Carrito viene ripreso dalle telecamere della video sorveglianza. Ed è davvero simpatica la sua visita alla Madonnina del Convento», scrive sulla pagina facebook il Comune di Pescocostanzo. L'orso marsicano, uno dei 4 figli di mamma Amarena, per mesi ha vissuto a Roccaraso che l'aveva adottato, con il tempo è diventato la mascotte d'Abruzzo, dopo le scorribande in pasticceria con scorpacciata di biscotti o l'assalto ad alberi di mele o di prugne. Blitz e show ripresi e condivisi migliaia di volte sui social.