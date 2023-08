Ivana Spagna dedica il concerto a Pamela, morta a 13 anni. «L'ho sognata»

Tutti pazzi per Ivana Spagna venerdì sera al Teatro del Mare di Montesilvano dove la regina del pop anni '80-90 ha richiamato una folla di 3500 persone. Nell'immancabile soprabito fasciante in lurex, pantaloni stretti e stivali e con la stessa energia con cui si è imposta al grande pubblico 40 anni fa, l'artista veneta ha proposto i brani più celebri del suo repertorio "Easy lady", "Call me", "Gente come noi" in uno spettacolo durato un'ora e mezza che ha messo a nudo anche la spiccata sensibilità della protagonista.

La sorpresa è arrivata quando ha rivolto un pensiero ad un angelo chiamato Pamela, una ragazza di Chieti Scalo che oggi avrebbe 41 anni se una grave malattia non l'avesse portata via nel 1995, all'età di 13 anni. Ivana Spagna era la cantante preferita della sfortunata adolescente che conosceva tutte le sue canzoni a memoria. L'altra sera l'intera famiglia della bambina era al Teatro del Mare, salutata pubblicamente dall'artista durante lo spettacolo. «Pamela mi è apparsa in sogno - ha rivelato la cantautrice agli spettatori -, è una lunga storia».

C'è dell'amore e del soprannaturale all'origine dell'amicizia che da 17 anni lega i familiari di Pamela alla cantante che aveva conquistato il suo cuore.

Nel 2005 l'interprete del "Cerchio della vita" ha tenuto un concerto a San Giovanni Teatino, nel giorno del compleanno della piccola ammiratrice scomparsa 10 anni prima. Tramite i carabinieri del posto, la madre della ragazza ha fatto recapitare a Spagna una foto della sua bambina con la richiesta di dedicarle il brano che lei amava di più. Alla vista di quell'immagine, l'artista è trasalita, affermando che tempo prima quella stessa bambina le era apparsa in sogno, seduta accanto a sua nonna, figura di riferimento nella vita di Ivana, morta tempo prima. Da quel momento Spagna è praticamente entrata nella famiglia di Pamela, che sente spesso al telefono ed incontra in occasione dei concerti.