Precipita durante un'escursione. Recuperato (vivo) dal Soccorso alpino

Nelle tarda mattinata, il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo è intervenuto con successo per il recupero di un escursionista lungo il Vallone Cornacchie, in zona Franchetti. L'uomo era scivolato durante l'escursione, ma è stato fortunatamente individuato e soccorso dagli esperti. L'operazione di recupero è stata eseguita con l'ausilio dell'elisoccorso decollato dall'aeroporto di L'Aquila. Il paziente è stato immediatamente trasportato all'ospedale di L'Aquila, evitando un possibile incidente più grave mentre si trovava vicino a un salto di roccia.

Nel pomeriggio, il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto nuovamente per il recupero di un alpinista che era rimasto ferito al terzo pilastro di Intermesoli. L'uomo ha riportato una lussazione alla spalla a causa di un incidente durante l'arrampicata. Anche in questo caso, l'elisoccorso è stato dispiegato dall'aeroporto di L'Aquila per condurre l'operazione di salvataggio. Il paziente è stato prontamente trasportato all'ospedale di Teramo per ricevere le cure necessarie.