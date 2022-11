Torino di Sangro, tampona autobus fermo sulla statale: un ferito

Schianto questa mattina a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, tra un autobus della compagnia Di Fonzo e un furgone Ducati. L'autobus era fermo ed è stato tamponato dal furgone. Paura a bordo del bus: fortunatamente non sono stati segnalati feriti. In ospedale, per accertamenti, il passeggero che era bordo del furgone, sotto choc il conducente. L'incidente è successo sulla statale 594 verso le 7 del mattino. Il traffico è bloccato per consentire i rilievi dei carabinieri giunti sul posto dopo la chiamata di soccorso, con un'ambulanza del 118. I due mezzi procedevano in direzione Vasto, il furgone aveva il sole contro e si è trovato davanti il bus fermo, che ha colpito sul lato sinistro posteriore.