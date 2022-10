Due incidenti gravi: pedone investito sulle strisce a Chieti e centauro contro la scarpata a Pretoro

È di due feriti il bilancio di altrettanti incidenti verificatisi ieri pomeriggio. Uno uomo di 59 anni di Chieti è ricoverato in codice rosso all’ospedale di Pescara: stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Salomone, quando è stato investito da una Opel Agila guidata da un uomo. Nell’impatto il 59enne è stato sbalzato di alcuni metri e ha perso sangue e a causa di una ferita ad una mano. L’uomo è stato soccorso dal 118. Presenti per i rilievi i carabinieri e una volante del 113.

Un 50enne di Lanciano è ricoverato sempre a Pescara dopo che è uscito di strada con la moto: stava percorrendo la strada 614 sulla Maielletta quando, all’altezza di Fonte Tettoni, nel territorio di Pretoro, la sua Ducati 1200 a una curva ha invaso la carreggiata opposta ed è finita dentro una scarpata per una decina di metri. Ad accorgersi dell’incidente è stato un automobilista che ha subito dato l’allarme, anche un altro motociclista ha allertato i soccorritori. Il centauro ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato con l’elisoccorso, i medici potrebbero decidere per la prognosi riservata. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri della compagnia di Chieti.