Pescara, incidente con cinque vetture coinvolte. Una va a fuoco. Ecco le conseguenze

Spaventoso incidente stradale, con 5 vetture coinvolte, questa notte a Pescara. Alle ore 2.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta sull'asse attrezzato in prossimità dello svincolo della E80 per l'Incidente stradale che ha coinvolto 5 autovetture di cui una andata a fuoco.La squadra prontamente giunta sul posto ha spento l'autovettura in fiamme e messa in sicurezza della zona.Sul posto sono intervenuti il 118 di Chieti e Pescara e la Polizia Stradale. Non ci sono feriti gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA