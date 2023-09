Incidente Ortona, muore ragazzo di 19 anni: l'auto di Raffaele Pompilio si ribalta e finisce contro un ulivo

Un giovane di 19 anni, Raffaele Pompilio, è morto la scorsa notte a Ortona intorno alle 2.30 in un incidente stradale: era alla guida di una Citroen C1 rossa che per cause in corso di accertamento , è andata fuoristrada, si è ribaltata ed è finita contro un albero di ulivo. Il giovane ortonese è morto sul colpo e la salma è stata restituita ai familiari. L'incidente si è verificato lungo la Statale 16, all'altezza della località Ripari di Giobbe. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri di Ortona. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

La scatola nera della Citroen è stata sequestrata per ulteriori analisi. I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa di santa Maria delle Grazie a Ortona. Sui social tanti i messaggi di cordoglio tra cui quello dell'Ortona Calcio dove milita il fratello Stefano (l'altra fratello si chiama Umberto). "Il presidente Rocco iurisci e l'intera società dell'Ortona Calcio si stringe attorno al dolore che ha colpito il caro Stefano Pompilio per la tragica scomparsa del fratello Raffaele". Il padre Fabrizio e la mamma Lorena gestiscono lo stabilimento balneare "Il gufo". Colpito dalla tragedia anche il consigliere comunale Ilario Cocciola, zio del ragazzo, e quindi in segno di lutto il consiglio comunale è stato rinviato.