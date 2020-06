Diciottenne in moto si chianta vicino casa: grave in ospedale

E' ormai arrivato a casa quando ha improvvisamente perso il controllo della sua moto e si è schiantato a terra. Ricoverato in gravi condizioni un 18enne residente a Spoltore. L'incidente si è verificato, nel tardo pomeriggio di ieri, in paese, non lontano dal centro. A dare l'allarme, sono stati gli stessi genitori. A richiamare la loro attenzione, un forte rumore e subito dopo le urla del figlio. Dopo le prime cure sul posto, con un'ambulanza del 118 il ragazzo è stato trasportato in ospedale, dove è arrivato in codice rosso per un politrauma. Giunto al pronto soccorso, è stato sottoposto a Tac. Non ha mai comunque perso conoscenza. Dell'incidente sono stati informati per gli accertamenti i carabinieri.

