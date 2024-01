Auto fuori strada sulla Fondovalle Treste nel Vastese, muore un 52enne di Fraine

Drammatico incidente stradale mortale a Liscia, nel Vastese, intorno alle 18, sulla fondovalle Treste. È deceduto un

52enne di Fraine, in proivincia di Chieti, che viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon volata in un fossato erboso dopo essere finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che hanno presto capito di non poter fare nulla: l'automobilista era deceduto sul colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA