Incidente sul lavoro: operaio 45enne ricoverato con una profonda ferita all’addome

Settimana nera per gli incidenti sul lavoro in Abruzzo. Questa mattina intorno alle 9,30 a Castelnuovo (Teramo), un operaio di 45 anni, C.S., è stato trasportato con urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo con una profonda ferita all’addome.

Per cause ancore in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Una grossa scheggia di alluminio si è conficcata nell’addome, (precisamente nella zona sotto diaframmatica) di un operaio, mentre stava svolgendo il suo lavoro in una fabbrica di infissi in alluminio nella zona industriale di Castelnuovo Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. I carabinieri della stazione di Castelnuovo sono ancora sul posto per tutti i rilievi del caso. Il 45enne è ancora in sala operatoria.

