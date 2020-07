Catignano, scontro frontale tra scooter e trattore: muore un uomo di 56 anni

PESCARA - Un uomo di 56 anni, residente a Catignano, nel Pescarese, è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato alle prime ore del mattino. A quanto si apprende, intorno alle 6.15, in località Contrada Varano, nel comune di Catignano, per cause in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente un trattore e uno scooter. Il conducente del motoveicolo, un 56enne residente a Catignano, è stato trasportato all'ospedale di Chieti. Nonostante i soccorsi, però, è deceduto poco dopo. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rosciano. Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA