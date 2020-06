© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un tragico incidente agricolo nelle campagne del Pescarese. Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 78 anni, D.D.P., ha perso la vita, mentre a bordo di un, stava effettuando alcuni lavori in un terreno di sua proprietà, in contrada Sterpara a. Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato, investendolo. Per liberarlo, sono dovuti intervenire squadre dei vigili del fuoco e, considerata la zona impervia, anche un elicottero. Poi l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza medicalizzata da Pianella, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare. Del tutto inutili si sono rivelati i tentativi di. Delle indagini si stanno occupando ora i carabinieri della compagnia di Penne, coordinati dal capitano Giovanni De Rosa. Non è escluso che l’uomo possa aver accusato un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. A dare l’allarme è stato il figlio.