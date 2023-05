Valico delle Capannelle, scontro tra moto: muore un romano, un ferito grave

L'AQUILA - Tragico incidente nel primo pomeriggio sulla strada statale 80 "Del Gran Sasso d’Italia", quella che transita per il valico delle Capannelle, che i motociclisti prendono letteralmente d'assalto nei giorni festivi, quando il meteo lo consente.

Per cause da accertare, due moto si sono scontrate tra loro, in una sorta di tamponamento che ha innescato una caduta fatale. A perdere la vita è stato un romano di 50 anni, gravemente ferito un altro romano, di 45.

Sul posto il 118, i carabinieri di Pizzoli e Montereale e le squadre Anas. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore.