Schianto lungo l'A14. Un 80enne romano (F. B.) è grave in ospedale, la moglie di 76 anni, che era accanto al guidatore, è rimasta ferita in modo meno grave nello scontro con un camion frigo che trasportava gelati. L'incidente è successo questa mattina alle 10.15, nel tratto tra le uscite di Atri-Pineto e Pescara, lungo l'autrostrada, direzione nord, dentro la galleria Pianacce, nel comune di Silvi Marina, dove in un attimo si è scatanato l'inferno con traffico paralizzato e grandi disagi per gli automobilisti in transito in questo weekend di sole. L'uomo, che guidata una Toyota IQ, è stato soccorso dall'elicottero del 118 e portato in ospeale in codice rosso. E' grave.

L'incidente è avvenuto in un tratto dove sono in corso i lavori e l'autostrada è a doppio senso. Lungo la galleria, improvvisamente l'80enne ha perso il controllo dell'auto e sarebbe finito nella corsia opposta, verso sud, dove sopraggingeva un camion frigo con un carico di gelati. L'auotrasportatore trapanese si è accorto dell'auto che sterzava e ha rallentato: l'impatto non è stato fortissimo e questo ha evitato conseguente peggiori. Illesi il camionista e la persona che aveva accanto.

Dopo un'ora - attorno a mezzogiorno - è «stato riaperto il tratto tra Atri Pineto e Pescara in direzione nord precedentemente chiuso a causa di un incidente tra un auto e un mezzo pesante, avvenuto all'interno della galleria Pianacce. Completato l'intervento delle pattuglie della polizia stradale, dei soccorsi sanitari e meccanici oltre agli interventi di ripristino da parte del personale della Direzione di Tronco di Pescara di Aspi, sul luogo dell'incidente attualmente si registrano 6 chilometri di code in direzione sud e 2 chilomentri in direzione nord, in rapido smaltimento» spiega un nota di Autostrade.



